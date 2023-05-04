الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صوت مصر": الحوار الوطني يمثل همزة وصل بين أطياف الشعب

جريدة الدستور

تحدث الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عن مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أمس، وعمل لجان الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار الوطني هو حوار مفتوح من خلال المحاور الرئيسية الثلاثة "السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية".

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الحوار الوطني ضم كل الطوائف السياسية فضلا عن المهتمين بهموم البلد وبقضايا الوطن، موضحًا أن العمل من خلال لجان المحور السياسي يعد أسمى درجات الديمقراطية في مصر، إذ يجمع بين الشباب ورؤساء الأحزاب والسياسيين والمدنيين وغيرهم على طاولة واحدة.

ولفت إلى أن الحوار الوطني لم يكن موجودًا من قبل بهذه الصورة، بأن يشمل كل أطياف الشعب، بهدف الاستماع لوجهات النظر المختلفة.

ولفت رئيس حزب صوت مصر، إلى أهمية لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي للحوار الوطني، قائلا: "مفيش دولة اهتمت بصحة مواطنيها زي ماعملت مصر في عهد الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، من خلال المبادرات المختلفة التي أطلقت لصالح المواطنين".

وواصل "الدولة اهتمت بعدة قضايا تهم المواطن زي العشوائيات والإسكان والقضية السكانية، وغيرها من القضايا"، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني بلجانه المختلفة ومحاوره الثلاثة يمثل همزة وصل بين أطياف الشعب.

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