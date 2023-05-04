بمناسبة عيد العمال.. "حماة وطن" الإسماعيلية يكرم رئيس "مياه القناة"

استقبل اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وفدا من قيادات أمانة حزب حماة الوطن بالإسماعيلية للتهنئة بعيد العمال.

وأشاد وفد من قيادات أمانة حزب حماة الوطن بالإسماعيلية، بمجهودات شركة محافظات القناة بنطاق محافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، والمجهودات المبذولة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأعمال فريق الأزمات والطوارئ لمواجهة السيول ونوات تساقط الأمطار التي تعرضت لها المحافظة في الفتره الماضية، ودور الشركة فى النهوض بمنظومة العمل قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة والمشاركة المجتمعية في كافة الفعاليات ومساهماتها البناءة وتعاونها المستمر مع أجهزة المحافظة في كافة القطاعات وخاصة أوقات الطوارئ والأزمات،والاستجابة السريعة وتسخير كافة الإمكانيات والمعدات لمجابهة كافة المشكلات بشكل عاجل وسريع .

وخلال اللقاء، استعرض وفد من قيادات امانة حزب حماة الوطن بالإسماعيلية، سبل التعاون مع شركة مياه القناة فى تقديم الأنشطة المجتمعية وتنظيم قوافل توعوية لترشيد استهلاك مياة الشرب وكيفية الحفاظ عليها في إطار اهتمام الدولة بقضايا التوعية بترشيد الاستهلاك ضمن خطتها القومية فى إدارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة، فى ضوء النمو السكاني.

وفى نهاية اللقاء، كرم وفد من قيادات أمانة حزب حماة الوطن بالاسماعيلية، اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وتسليمه درع الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب وبحضور مجدي زايد أمين المحافظة وحاتم الحفناوى مساعد الأمين العام، وأمناء الشئون السياسية والتخطيط والمتابعة والإعلام والتدريب والتثقيف والعلاقات العامة وشئون العضوية.