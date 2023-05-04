الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المستقلين الجدد": شعار افتتاح الحوار الوطني "الاختلاف لا يفسد للوطن قضية"

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تحدث الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، عن مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أمس، مؤكدا أن قراءة المشهد تؤكد أن الاختلاف في الرأي لايفسد في الوطن قضية.

وأضاف عناني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجلسة الافتتاحية شهدت تنوعا كبيرا ومشاركة من كل الرموز الوطنية، لافتا إلى أن الكل كان يعتقد أن للملف السياسي النصيب الأكبر في المشاركة، إلا أن الواقع غير ذلك.

وتابع: “الملفان الاقتصادي والاجتماعي كان لهما النصيب الأكبر ضمن المشاركات”، لافتا إلى أن الحوار يضم رموز سياسية كبيرة ذات تاريخ عريق، والدعوة وجهت للجميع ومازال الباب مفتوح أمام الجميع.

وأوضح أن مشهد المشاركة بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، يعتبر قراءة حقيقية للواقع والمستقبل، إذ أن التركيبة السكانية للشعب المصري منه 60% شباب، لذا كان للشباب مشاركة بالحوار الوطني، باعتبارهم القاطرة الحقيقية التي تقود الوطن وبسرعة.

وواصل: “مشاركة الشباب بالحوار الوطني طبيعية، لأننا بصدد وضع أجندة وخارطة طريق للمستقبل، والشباب هو رمز للمستقبل، بالاستعانة بالخبرات الموجودة منها وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين، عمرو موسي، وحسام بدراوي، و الدكتور على الدين هلال، و المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة الأسبق”.

وأوضح أن الحوار الوطني سيقوم بوضع حلول لـ المشكلات التى يعانى منها المواطن المصري، وأن جميع الأفكار مطروحة ستطبق على أرض الواقع، فالهدف الرئيسي للحوار هو حل مشكلات المواطنين، مؤكدا أن جميع الجلسات سيتم عرضها بشكل واضح، وأن المصريين سيتابعون ما يحدث وما يتم بشكل شفاف.

الحوار الوطنى انطلاق الحوار الوطني الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المستقلين الجدد الملف السياسي والاقتصادي

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