مايسة عطوة: كلمة الرئيس أمس رد قوي على المشككين في الحوار الوطني

أعربت النائبة الدكتورة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، تؤكد مدى اهتمام الرئيس وحرصه علي الخروج من ذلك الحوار الوطنى بتوصيات وحلول قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع تساعد البلاد في مواجهتها التحديات الحالية.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس تؤكد وجود إرادة سياسية جادة للتفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتحويلها لنتائج ملموسة علي أرض الواقع، لا سيما دعوة الرئيس لمختلف الحاضرين للتوحد والاصطفاف نحو التباحث وتبادل الرؤى، وتأكيده أن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية، موضحة أن حجم التنوع والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة مخرجات الحوار الوطنى.

وأردفت مايسة عطوة أن مشاركة جميع القوى والأطياف السياسية في الجلسة الافتتاحية اليوم أمر يؤكد الثقة في جدية الحوار، وينبئ عن نجاح الحوار في مهمته بتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أمس اأربعاء مختلف القوى السياسية والأحزاب، والنقابات والمجتمع الأهلي، والشخصيات العامة والخبراء.

كما شارك عدد من الإعلاميين وكتاب الرأي، ومقجمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، رؤساء الجامعات والمركز البحثية، بجانب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة للشباب من القوي السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشارك الجميع من كافة فئات وأطياف الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.