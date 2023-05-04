أبو ردينة: نطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، استمرار اقتحام المدن الفلسطينية، وجرائم القتل اليومية بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها ارتقاء ثلاثة شهداء في البلدة القديمة من نابلس.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة التصعيدية التي تدفع بالأمور نحو العنف وتوتير الأجواء.

وحذر أبو ردينة، من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، سيفجر الأوضاع في المنطقة، وسيدفعها إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وأن لا تكتفي بسياسة الاستنكار، لأن الأوضاع على الأرض أصبحت صعبة للغاية ولا يمكن لأحد توقع تداعياتها.

وفي وقت سابق , أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، أنّ المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ في نابلس، اليوم الخميس، لن تُثني شعبنا عن مواصلة نضاله، مُحمّلة حكومة الاحتلال مسؤوليّة جرائمها وتداعياتها بحقّ شعبنا.

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، أنّ دماء شعبنا لن تكون طوق نجاة لحكومة الاحتلال المأزومة، التي لم يتبقَ لديها سوى الإرهاب والقتل كي ترأب صدع أزماتها الداخليّة، مُردفة أن شعبنا لم ينضب معين تضحياته، وسيواصل كفاحه الوطنيّ حتى انتزاع حقوقه، وفي مقدمتها؛ حق إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ونعت "فتح" شهداء نابلس، داعية المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا، وعدم الاكتفاء بالإدانات الورقيّة تجاه الإرهاب الممنهج الذي يتعرّض له شعبنا.