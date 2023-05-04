الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"دواجن الجيزة": لا توجد أزمة في القطاع بمصر.. ولدينا اكتفاء ذاتي بالمعروض

سامح السيد، رئيس
سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرقة الجيزة التجارية، وعضو اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر لا يوجد بها أزمة دواجن ولدينا اكتفاء ذاتي في المعروض نتيجة دخول دورات جديدة في أول شهر رمضان المبارك، وطرحت في الأسواق خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى دخول شحنات جديدة من الدواجن البرازيلي، فضلاً عن تراجع أسعار الكتكوت الأبيض 85%، حيث سجل سعر الكتكوت منذ عدة أسابيع 35 جنيها عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية، وبدأ التراجع حتى وصل سعر الكتكوت إلى 6 جنيهات، قبل أن يرتفع خلال الأيام الماضية ليصل إلى 9 جنيهات.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن هناك توافر في الأعلاف بالأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بالإفراج بشكل دوري عن فول الصويا والذرة الصفراء وإضافات الأعلاف بالموانئ، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم الثلاثاء الماضي، أن البنك المركزي أعلن عن الإفراج عن كميات فول الصويا والذرة الصفراء واضافات الأعلاف.

 وتابع أنه تم الإفراج خلال الفترة من 19 وحتى 27 أبريل الجاري عن 211 ألف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار، وعلى 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 مليون دولار.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرقة الجيزة التجارية، وعضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أعلاف الدواجن متوفرة في الأسواق، والأسعار التي تطرح في الأسواق موفقة مع الأسعار العالمية، مؤكدة أن مصر لا يوجد بها أزمة أعلاف، حيث هناك تراجع 500 جنيه في سعر طن الذرة الصفراء، مشيرًا إلى أن التراجع بشكل يومي.

سامح السيد مصر لا يوجد بها أزمة دواجن شهر رمضان المبارك اللفراخ البرازيلي بورصة الدواجن الرئيسية

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