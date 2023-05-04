الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: لم نرصد أى مخالفات فى تعريفة الركوب حتى الآن

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مخاطبة المحافظين بشأن متابعة العمل داخل مواقف الأقاليم المختلفة، وتحديدًا عقب تحريك سعر الوقود، وزيادة أسعار السولار.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم التواصل مع المحافظين من خلال كتاب دوري، لضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المواقف لضبط العمل، ومنع التلاعب بتعريفة الركوب الجديدة، لافتًا إلى أنه ستتم محاسبة أي سائق يتلاعب بالتعريفة غير المقررة من المحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مخاطبة المحافظين أسفرت عن ضبط العمل داخل المواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات في تعريفة الركوب حتى الآن.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتواصل فوريًا ولحظيًا مع المحافظات، لرصد أي عوائق والتدخل الفوري حال وجود أي طارئ أو مشكلة، للتعامل الفوري معها.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن تحريك سعر الوقود، ورفع السولار، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في تعريفة ركوب السيارات.

زيادة اسعار السولار اللواء هشام آمنة المحافظين تكثيف الحملات الرقابية

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