الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يقرر تعريفة الركوب الجديدة.. وخط ساخن للشكاوى

محافظة قنا
محافظة قنا

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، والتاكسي، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار بدءًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس من 7,25 جنيه إلى8,25 جنيه.

ووجّه محافظ قنا، بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، والوحدات المحلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر ومحاولة استغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ قنا، المواطنين، بالتواصل الفوري على الخط الساخن 15541 أو على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 -0963337291) والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

اتخاذ كافة الإجراءات آخن إجراءات القانونية احمد السيد إدارة المرور إدارة المواقف

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