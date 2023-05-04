مصر تستضيف النسخة الأولى من أسبوع الموضة في المتحف الزراعي.. 12 مايو

تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة السياحة والآثار، تستعد مصر لاستقبال أول حدث فريد من نوعه، حيث تقام النسخة الأولى من أسبوع الموضة في الفترة من 12 إلى 15 مايو (الجمعة إلى الاثنين) في المتحف الزراعي المصري، بمشاركة أكثر من 70 مصممًا مصريًا لعرض مجموعاتهم التي تحاكي التراث المصري.

ويحتفي المهرجان الذي تنظمه المؤسسة المصرية للأزياء والتصميم والموضة بحضارة مصر وثقافتها وتراثها، حيث يسلط الضوء على الزراعة كأساس بنى عليه قدماء المصريين إمبراطورية وحضارة ألهمت العالم عبر التاريخ، كذلك سيتم التركيز على مجموعة من المبدعين والحرفيين وقادة الصناعة الذين صاغوا الحمض النووي المصري المعاصر، كما ستجتمع مدارس ومجالس ومنظمات الموضة المحلية والإقليمية والدولية وأكثر من 40 من قادة الصناعة الدوليين لمناقشة الموضوعات الشائعة وفتح التعاون وفرص العمل.

وتقول شهيرة فهمي، إحدى المصممات المشاركات في أسبوع الموضة، إنها ستعرض مجموعة تحاكي الطراز السيناوي الأصيل، من خلال ابتكار ملابس مريحة تمزج بين تراث سيناء وألوان الطبيعية وتقاليد سكانها مع مزجها بالحداثة، والتي من شأنها أن تتناسب مع جميع أنواع الجسم، إلى جانب الفساتين التقليدية المُزينة بالتطريز المعاصر وبألوان وادي سيناء الذي استحوذ على خيال المصممة.

وتضيف “فهمي”: هناك أيضًا الشيلان والقبعات والأحذية الجلدية الأصلية والحقائب المطرزة يدويًا التي تكتمل بها المجموعة، والتي تضيف المزيد من الجمال إلى الأزياء المعروضة، حيث تم إقران قطع فضية بدوية أصيلة جميلة أُعيد تصميمها لتصبح قلادات جديدة فريدة من نوعها يمكن ارتداؤها، كما سيتم تقديم ملابس رجالي لأولئك الذين يبحثون عن أنماط جريئة وحديثة وغير تقليدية بأقمشة ذات جودة عالية ومصرية مائة في المئة.

تتابع مصممة الأزياء: “استوحينا الإلهام من أعمال سكان سيناء وزخارفهم، فلكل تصميم معنى، حيث استمدينا إلهامنا من تصميماتهم وعاصرناهم لتتناسب مع حياتنا اليومية، وبهذه الطريقة مزجنا ألوان الوادي وطابقنا عناصر تصميم ملابسهم من أجل إنتاج قطع فريدة لهذا الصيف”.

توضح “فهمي”: “أصبح العالم مصدر إلهامي بلا حدود.. نحن فخورون باستخدام مواد محلية نبيلة مثل استخدام القطن المصري 100٪ والكتان.. نحن نعمل من أجل الاستدامة”.