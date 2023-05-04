الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. حرس الحدود يواجه طلائع الجيش في الدوري الممتاز

فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش

يستضيف حرس الحدود فريق طلائع الجيش في السابعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز.

المباراة مهمة ومصيرية للفريقين اللذين يسعيان للهروب من شبح الهبوط، لذلك يرفع كل منهما شعار لابديل عن الفوز لأن التعادل لن بفيد أي فريق.

حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب يحتل المركز الأخير برصيد 16 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي وبيراميدز من الأسبوعين 16 و23 وحقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط وتعادل سبع مرات وخسر 14 مباراة، ويملك أضعف هجوم في الدوري برصيد12 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا وخسر أخر 4 مباريات أمام انبي والمصري والزمالك والبنك الأهلي، وأي نتيجة سوى الفوز في مباراة اليوم ستجعله المرشح الأول للهبوط  للقسم الثاني.

أحمد أيوب حرص على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وحاول خلال التدريبات معالجة الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة، وعقد أكثر من جلسة مع اللاعبين شرح خلالها أهمية مباراة اليوم، وضرورة الحصول على النقاط الثلاث.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس المركز السابع عشر برصيد 21  نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثاني والعشرين والثالث والعشرين وحقق 4 انتصارات و9 تعادلات وخسر 11 مباراة وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 33 هدفا وبعد 15 مباراة دون فوز نجح الفريق في العودة  للانتصارات، وهزم غزل المحلة بهدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين ويسعى للفوز والوصول للنقطة 24 وإنعاش أماله في الهروب من شبح الهبوط.

عماد النحاس طالب لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد الفوز على غزل المحلة لمواصلة الانتصارات والابتعاد عن المركز قبل الأخيرالذي لايليق باسم وتاريخ النادي.

ويدير المباراة محمود عاشور ويساعده مصطفى عطية ومحمد محمود لطفي، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعًا وخالد الغندور حكم فيديو هاني خيري مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز حرس الحدود طلائع الجيش أحمد أيوب عماد النحاس

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