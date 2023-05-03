وزير التعليم: الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023 واحدة فى جميع النماذج الأربعة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023 واحدة في جميع النماذج الأربعة، لافتًا إلى أن كل نموذج أسئلة سوف يصحح وفق نموذج الإجابة نموذج أ يصحح وفق نموذج أ وهكذا وفق النماذج الأربعة، موضحًا أن كل نموذج يبدأ بالأسئلة السهلة للوصول إلى نهاية الأسئلة حيث يتم مراعاة صعوبة الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتمنى أن يحصل الملاحظون والمراقبون على أعلى مكافأة على الامتحانات، ولكنها ليست مسؤولية الوزارة يجب موافقة وزارة المالية عليها أولًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بالرد عن كافة الاستفسارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، المعقد الآن، بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات الوزارة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وكان قد اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 والتي سوف تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها هذا العام.