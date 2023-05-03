الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023 واحدة فى جميع النماذج الأربعة

المؤتمر
المؤتمر

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023 واحدة في جميع النماذج الأربعة، لافتًا إلى أن كل نموذج أسئلة سوف يصحح وفق نموذج الإجابة نموذج أ يصحح وفق نموذج أ وهكذا وفق النماذج الأربعة، موضحًا أن كل نموذج يبدأ بالأسئلة السهلة للوصول إلى نهاية الأسئلة حيث يتم مراعاة صعوبة الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتمنى أن يحصل الملاحظون والمراقبون على أعلى مكافأة على الامتحانات، ولكنها ليست مسؤولية الوزارة يجب موافقة وزارة المالية عليها أولًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بالرد عن كافة الاستفسارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، المعقد الآن، بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات الوزارة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وكان قد اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 والتي سوف تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. 

وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها هذا العام.

استفسارات التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الاستفسارات الخاصة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الثانوية العامة 2023 الثانوية العام التربية والتعليم

الأكثر قراءة

رسميًا.. CAF يقرر إيقاف شريف إكرامى لمدة شهرين

وزير التعليم يكشف التفاصيل النهائية لتصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تقلقوا من الامتحانات.. ذاكرت ربنا هيوفقك

وزير التعليم: إجراء تعديل على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

إزالة 27 حالة تعدِ على أملاك الري والسكة الحديد بالقليوبية

أكتوبر الجديدة: شن ضبطية قضائية على الوحدات السكنية المخالفة للقانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

أمل زيادة

شقى السينما المصرية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة