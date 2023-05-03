النيابة الإدارية تنعى المستشار عبدالله عصر

تقدم المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجموع الأعضاء، بخالص العزاء في وفاة المستشار الجليل عبدالله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الفقيد كان قامة قضائية شامخة وعالم جليل من شيوخ القضاء المصري، ممن أفنوا حياتهم لتحقيق العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون، داعين الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.