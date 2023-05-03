الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تنعى المستشار عبدالله عصر

المستشار عبدالله
المستشار عبدالله عصر

تقدم المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجموع الأعضاء، بخالص العزاء في وفاة المستشار الجليل عبدالله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الفقيد كان قامة قضائية شامخة وعالم جليل من شيوخ القضاء المصري، ممن أفنوا حياتهم لتحقيق العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون، داعين الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

النيابة الإدارية أعضاء المجلس وفاة المستشار عبد الله أمين عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى قامة قضائية

الأكثر قراءة

عمرو موسى: الرئيس السيسى أول من أثار قضية تجديد الفكر الدينى

الحكومة تحسم مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: انطلاق الحوار الوطني خطوة فارقة في تاريخ مصر

لدعم "حياة كريمة".. قافلة طبية تفحص 866 مواطنا بمركز طنطا في الغربية

جامعة المنصورة تستضيف مؤتمر "الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والرعاية الصحة"

المنيا تستقبل وفدا من وزارات التنمية المحلية والاتصالات والإنتاج الحربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الخريف العربى الأسود: تغريب الجماهير الغفيرة

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة