طلاب مدرسة رمسيس البريطانية ينظمون زيارة مجتمعية لدعم مرضى مستشفى 57357

نظمت مدرسة رمسيس البريطانية، اليوم الأربعاء، زيارة مجتمعية لمستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وذلك للتبرع وتقديم الهدايا والدعم النفسي للمرضى في رحلتهم العلاجية.

جاءت الزيارة في إطار الدور المجتمعي للمدرسة وتقديرًا للمستشفى وما تشكله من إضافة مهمة للقطاع الصحي لخدمة الآلاف من مرضى الاورام بصورة يومية.

وتهدف الزيارة إلى التخفيف من معاناه الآلام لدى الأطفال أثر تلقى الجرعات العلاجية، وتوصيل رسالة حب للآخرين، وإدخال السرور في أنفسهم وتخفيف حدة المعاناة النفسية السيئة من المرض، وإسعاد الأطفال بتوزيع الهدايا العينية عليهم.

وعبر طلاب المدرسة رمسيس عن سعادتهم بزيارة المستشفي، التي تقدم كافة الخدمات للمرضى بأحدث الأجهزة العالمية وأفضل الإمكانيات، بجانب الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، موجهين الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على المستوى المميز.