السيطرة على حريق نشب في أرض فضاء تابعة لهيئة الآثار

نجح رجال الحماية الحماية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء تابعة لهيئة الآثار بجوار متحف ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بجوار متحف ميت رهينة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وبالفحص تبين أن الأرض تابعة لهيئة الآثار، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.