الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات أفلام العيد 2023.. المنافسة تشتعل بين يوم 13 وهارلي

يوم 13
يوم 13

يبحث عدد كبير من محبي السينما المصرية عن إيرادات أفلام العيد 2023 بعد طرح 7 أفلام دفعة واحدة في أحد أقوى المواسم السينمائية على الإطلاق، ومؤخرًا اشتعلت المنافسة بين فيلمي «يوم 13» لأحمد داود وفيلم «هارلي» لمحمد رمضان في الأسبوع الثاني لطرحهما بدور العرض.

إيرادات أفلام العيد 2023 

كشفت ايرادات افلام العيد 2023 وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ الدستورعن تحقيق الأفلام السبعة إيرادات عالية نرصهم خلال النقات التالية:

  • تصدر فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان القائمة بإيرادات كلية قدرت بـ 30,505,962 جنيها حتى اليوم، ويشارك في البطولة كلا من مي عمر وأحمد داش ومن إخراج محمد سامي.
  • جاء فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داود ثانيا في الترتيب العام للإيرادات محققا حتى اليوم إيرادات بقيمة 17,533,712 وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.
  • وجمع فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع إيرادات حتى صباح اليوم بلغت 10,660,692  جنيها والفيلم بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.
txt

مليون و400 ألف جنيه إيرادات أفلام عيد الفطر أمس الإثنين

إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد

  • وفي المركز الرابع تواجد فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو بإيرادات كلية بلغت 10,063,968 جنيها والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.
  • وحل فيلم «رمسيس باريس» خامس بإيرادات بقيمة 3,340,752 جنيها وهو من بطولة النجمة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا.
  • وجاء فيلم «مغامرات كوكو» سادسا بإيرادات كلية بقيمة 2,304,458 جنيها وهو من بطولة بيومي فؤاد وخالد الصاوي وفي المرتبة الأخيرة جاء فيلم «ساعة إجابة» بإيرادات كلية بقيمة 1,128,410 جنيها.
إيرادات أفلام العيد 2023 أفلام العيد 2023 السينما يوم 13 هارلي إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد أفلام العيد

الأكثر قراءة

إطلاق النار على شاب فى ظروف غامضة بقنا

حدث ليلًا.. مقتل طالب بسبب الفدية.. وتفاصيل حريق 25 مليون جنيه بالجيزة

عصابة مخدرات فى الجيزة تستخدم إنستجرام لزيادة أرباحها

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى بالعاصمة الإدارية

سقوط شخصين فى قضية غسل أموال بـ7 ملايين جنيه

الاتحاد المصري للتأمين ينظم الماراثون السنوي الرابع.. 12 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى مخيم العروب