إيرادات أفلام العيد 2023.. المنافسة تشتعل بين يوم 13 وهارلي

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وجمع فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع إيرادات حتى صباح اليوم بلغت 10,660,692 جنيها والفيلم بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.