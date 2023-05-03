إيرادات أفلام العيد 2023.. المنافسة تشتعل بين يوم 13 وهارلي
يبحث عدد كبير من محبي السينما المصرية عن إيرادات أفلام العيد 2023 بعد طرح 7 أفلام دفعة واحدة في أحد أقوى المواسم السينمائية على الإطلاق، ومؤخرًا اشتعلت المنافسة بين فيلمي «يوم 13» لأحمد داود وفيلم «هارلي» لمحمد رمضان في الأسبوع الثاني لطرحهما بدور العرض.
إيرادات أفلام العيد 2023
كشفت ايرادات افلام العيد 2023 وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ الدستورعن تحقيق الأفلام السبعة إيرادات عالية نرصهم خلال النقات التالية:
- تصدر فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان القائمة بإيرادات كلية قدرت بـ 30,505,962 جنيها حتى اليوم، ويشارك في البطولة كلا من مي عمر وأحمد داش ومن إخراج محمد سامي.
- جاء فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داود ثانيا في الترتيب العام للإيرادات محققا حتى اليوم إيرادات بقيمة 17,533,712 وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.
- وجمع فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع إيرادات حتى صباح اليوم بلغت 10,660,692 جنيها والفيلم بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.
إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد
- وفي المركز الرابع تواجد فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو بإيرادات كلية بلغت 10,063,968 جنيها والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.
- وحل فيلم «رمسيس باريس» خامس بإيرادات بقيمة 3,340,752 جنيها وهو من بطولة النجمة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا.
- وجاء فيلم «مغامرات كوكو» سادسا بإيرادات كلية بقيمة 2,304,458 جنيها وهو من بطولة بيومي فؤاد وخالد الصاوي وفي المرتبة الأخيرة جاء فيلم «ساعة إجابة» بإيرادات كلية بقيمة 1,128,410 جنيها.