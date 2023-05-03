رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار عبدالله عصر: صاحب نشاط بارز وهمة عالية

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائب المستشار عبدالله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ورئيس محكمة النقض الأسبق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وافته المنية، اليوم، مؤكدا أن مجلس الشيوخ فقد قامة كبيرة وشخصية ثرية بعلمها وخبراتها.

وقال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، إنه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية، والخبرات القانونية والتشريعية والتى لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة وما قدمه من عمل و جهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده بكافة المناصب التي تولاها.

ودعا رئيس الشيوخ الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي صباح اليوم الأربعاء، المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، عن عمر يناهز 73 عاما.

كان المستشار عبدالله أمين محمود عصر قد أدى في يوليو 2019، اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وهو من مواليد 7-8-1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973بتقدير جيد جداً - وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام - وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 1990.

ورشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996.

وندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى 2019، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة.