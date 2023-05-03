الرياح النشطة أبرز الظواهر.. "الأرصاد" تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كشفت التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 3 مايو حتى الإثنين المقبل 8 مايو 2023.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، ارتفاعًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وفيما تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية



- الأربعاء 3 مايو:



تشهد البلاد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.



الخميس 4 مايو:



يسيطر نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.



الجمعة 5 مايو:

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



السبت 6 مايو:

سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وحنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 7 مايو والإثنين 8 مايو:



نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.