النيابة تحيل عصابة نصبت على صاحب مطبعة بعين شمس للمحاكمة

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأربعاء،إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على صاحب مطبعة ، إلى محكمة الجنح.



كان ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس يفيد قيام شخصين بالنصب على صاحب مطبعة، واتفقا على بيع أحبار طباعة وعند وصوله للمكان المتفق عليه، قاما بمغافلته وسرقا أمواله ولاذا بالفرار، حتى تم ضبطهما.



واعترفا بارتكاب الواقعة وبتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بذات الأسلوب «أسلوب المغافلة»، واعترفا بسرقة كمية من أسلاك الكهرباء من صاحب محل أسلاك كهربائية.