الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا: الأولوية تسليم أوكرانيا صاوريخ وليس طائرات "أباتشى"

صواريخ
صواريخ

أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تخطط لتسليم مروحيات "أباتشي" لأوكرانيا.

وجاء في الردود الخطية لنائبة وزير الدفاع البريطانية أنابيل جولدي، على أسئلة البرلمانيين، والتي تم نشرها يوم الثلاثاء، أن "الحكومة لا توجد لديها خطط في الوقت الحالي لتسليم مروحيات "أباتشي" لأوكرانيا".

بدوره، أشار نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي إلى أن هناك مخطط لاستخدام موارد الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، لتمويل توريدات أنظمة الدفاع الجوي وقذائف بعيدة المدى للقوات الأوكرانية.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستتلقى حتى 4 مايو الطلبات من الموردين المحتملين الذين سيكونون على استعداد لتقديم الصواريخ التي يصل مداها إلى ما بين 100 و300 كلم، والتي تطلق من الأرض أو من البحر أو من الجو، بوزن رأس قتالية من 20 إلى 490 كغم.

وأشارت إلى أن الأولوية ستكون في تقديم الصواريخ التي يصعب اعتراضها، والقادرة على التصدي لأنظمة الدفاع الجوي والرادارات.

ومن المخطط أن تضم حزمة المساعدات الثانية من الصندوق المذكور أنظمة الدفاع الجوي المخصصة لمحاربة الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، وكذلك المعدات لمد الجسور وإزالة الألغام والأجهزة للدبابات.

وكان وزير الدفاع البريطاني بين والاس قد أعلن في 15 فبراير الماضي أن الحزمة الأولى بقيمة 200 مليون جنيه استرليني تضم الذخيرة للمدفعية وأنظمة الاستطلاع البحري والمراقبة، وكذلك قطع الغيار، بما فيها للدبابات.

وأعلنت السلطات البريطانية عن تأسيس الصندوق لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أغسطس الماضي. وساهمت في الصندوق بريطانيا وهولندا والنرويج والدنمارك والسويد وليتوانيا وآيسلندا.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية،  عن أن المملكة المتحدة أضافت 11 بندا جديدا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا.

ونشر موقع الحكومة البريطانية أنه من ضمن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أوكسانا مارتشينكو، وكذلك ناتاليا يفكوشنكوفا زوجة رجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكوف، وأبنائه فيليكس وتاتيانا.

وزير الدفاع البريطانية أنابيل غولدي اباتشي مروحيات بريطانيا الحكومة

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