إصابة 4 بمشاجرة لخلافات المصاهرة في سوهاج

أصيب 4 أشخاص أبناء عمومة بينهم شقيقان بمركز المنشأة في محافظة سوهاج إثر مشاجرة لخلافات المصاهرة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين بناحية شارع صلاح سالم دائرة مركز المنشأة.

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث وبالانتقال لموقع الحادث تبين أن طرفي المشاجرة كل من (طرف أول «عمر ف ج ح» سن 30 عاماً، عامل بمقهى، مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وشقيقه «أنور ف ج ح» سن 31 عاما عامل بمقهى مصاب بكدمات ويقيمان بذات الناحية) وبين (طرف ثان «حسام ا م ب» سن 19 عاما حلاق مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وتم نقله للمستشفى المركزي لإسعافه وشقيقه «مصطفي ا م ب» سن 22 عاما حلاق ويقيمان ببندر المنشأة).

وتبين أن الطرفين أبناء عمومة وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض «شفرة حلاقة» موس وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب واتهم الأول من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.