منة فضالي: تلقيت رسائل كثيرة من زوجات الشهداء بعد مسلسل "سره الباتع"

كشفت الفنانة منة فضالي، تفاصيل مشاركتها في مسلسل "سره الباتع"، مؤكدة أنها كنت سعيدة للعمل مع المخرج خالد يوسف.

وقالت "فضالي"، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "المخرج خيرني بين دورين واخترت دور زوجة الشهيد، وقالي دا دور صغير فقلتله حاسه إنه هيمس كل زوجات الشهداء اللي فقدوا أزواجهم ولديهم أطفال وحاسة أنه هيكون قريب مني".

تصوير المشهد فجأة

وتابعت، أن المخرج خالد يوسف كان قد فاجأها بموعد تصوير المشهد خاص أنها كانت تتسعد له كل يوم ولكنها وجدته يخبرها أنها ستصور في يوم كانت تضحك فيه طوال ليوم رغم البكاء بالمشهد.

وأضافت، أنها كانت تتمنى تقديم دور يحبه الناس وتكون قريبة منهم، مؤكدة أنها تلقت الكثير من الرسائل من زوجات الشهداء اللاتي أكدن أنهم تأثروا بالمشهد.