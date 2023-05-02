الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تشكل لجان لمتابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب

ارشيفية
ارشيفية

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، لجان ربع سنوية لمحاكاة متابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والتى تتمثل فى مراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي؛ صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن اللجنة قامت بمراجعة معايير الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والخط الساخن والمشاركة المجتمعية للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المنهجية في متابعة شكاوى المواطنين وحلها وكذلك الإدارة العامة لخدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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