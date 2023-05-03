الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة "بيض المائدة": 500 ألف حجم الإنتاج اليومى

أحمد نبيل عبد الله،
أحمد نبيل عبد الله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة

قال أحمد نبيل عبد الله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة، باتحاد منتجي الدواجن إن هناك 50% من منتجي البيض بمصر خرجوا فعلياً من السوق بسبب أزمة عدم توافر الأعلاف، مضيفاً في تصريحات خاصة "، أن استمرار الأزمة ينذر بكارثة في القطاع ينتج عنها ارتفاع أسعار طبق البيض لمستويات غير مسبوقة وتاريخية في مصر.

 

وأكد عبد الله، في بيان له أن تكلفة طبق البيض وصلت لـ 140 جنيه، مطالبا بتدخل فوري لإنهاء الأزمة.

 

وكشف عبد الله، أن حجم الإنتاج اليومي تراجع من مليون ونصف طبق بيض يومي لـ500 ألف طبق بيض في اليوم، وهو كارثة تهدد السوق والمنتجين، مشيراً إلي أن تكلفة العلف لطبق البيض وصلت لـ 110 جنيه وتكلفة أخري بالتعبئة والعمالة وغيرها، دفع بسعر الطبق لـ 130 جنيها وفي زيادة.


وقال نائب رئيس شعبة بيض المائدة، على الرغم من الإفراج الجزئي عن الأعلاف والذرة اليوم، الإ أن الأزمة لا تزال تلقي بظلالها على السوق ولابد من تواجد حلول بديلة وسرعة في اتخاذ القرار بالنسبة للمسئولين، قائلا :" نقف صفا واحد مع الاقتصاد الوطني، ونعاني من مشاكل عديدة خلال الشهور السابقة، ورفع التكاليف الخاصة بالانتاج والأسعار لا دخل لنا به وعوامل أخرى هي السبب، مضيفاً نتمني حل المشاكل سريعا.

أحمد نبيل عبد الله الأعلاف الازمة الوقت الحالي حجم الأنتاج اليومي

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