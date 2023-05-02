الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حملات مكثفة لإزالة المبانى المخالفة بالشيخ زايد (صور)

مخالفات
مخالفات

أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس مدينة الشيخ زايد، أهمية استمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع وإزالة التعديات والاشغالات ومخالفات البناء بمدينة الشيخ زايد، تنفيذًا لتوجيهات د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي والإشغالات ومخالفات البناء العشوائي ورصد جميع مخالفات البناء فى المهد والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية.

وكلّف "مصطفى" نواب رئيس الجهاز ومدير عام التنمية والإدارات المختصة بالجهاز، بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير برصد المخالفات وإزالتها على الفور.  

أوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الحملة أسفرت على إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بالقطعة رقم 42 بمركز خدمات الحي الثامن وتتمثل فى بناء غرف السطح، لافتًا إلى أن الحملة قامت بإزالة الاشغالات للانشطة المخالفة وتمشيط الحي الأول والحادي عشر من أي اشغالات أو مخالفات وتم التحفظ وإيداع المضبوطات بمخازن الجهاز.

 

                  

إزالة مخالفة البناء حملة الشيخ زايد

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