المتحدة للخدمات الإعلامية تخصص "إكسترا لايف" للحوار الوطنى

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن أنها بمناسبة انطلاق جلسات الحوار الوطني والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم تخصيص قناة إكسترا لايف (تردد ١٢٠٩٢ رأسي) لهذا الحدث الهام من خلال البث المباشر لكافة جلسات الحوار الوطني وما يستتبعه من نقاشات.

وذلك إسهامًا من الشركة في المشاركة المجتمعية مع ما يحدث فى تلك الجلسات.

وتشمل دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كافة القوى والأحزاب السياسية، من أجل تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، ومن خلالها، يتم تأسيس الجمهورية الجديدة، التي تعتمد على العمل والبناء.

يشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كل فئات الشعب وعدد كبير من مختلف القوى السياسية، النقابية، المجتمع الأهلى، الشخصيات العامة، والخبراء، بالإضافة إلى مشاركة الحركة المدنية الديمقراطية، ونقابة الصحفيين.

ويصل عدد المتحدثين فى كل جلسة من جلسات لجان الحوار الوطنى إلى 30 متحدثًا، لإدارة الحوار بصورة متوازنة وفعالة، ويتاح الحضور لكل من يرغب فى المشاركة بالجلسات التى سوف تعقد بعد ذلك.

تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدًا الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.



وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان- في تصريحات- إنه استمرارًا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، تمت دعوة ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقرر عقدها غدًا داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكدت إدارة الحوار، أن الحوار يعد بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة؛ لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة؛ بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.