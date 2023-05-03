الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط القوى العاملة للتسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

يبحث عدد كثير من أصحاب العمالة غير المنتظمة على الرابط الجديد للتسجيل في منحة العمالة الخاصة بهم، منحة غير المنتظمة 2023، وذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال الأخيرة عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين وضع العمال في مصر.

نعرض في هذه السطور  تفاصيل المنحة ورابط التسجيل: العمالة غير المنتظمة 2023

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة قرارات بشأن العمالة غير المنتظمة 2023 لتوفير حياة كريمة لهم، تضمنت هذه القرارات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، والالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأيضًا دراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب أيضًا بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، بالإضافة إلى سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل وكذلك سرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة، وأيضًا إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

ويتاح الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023، وذلك بعد التسجيل من خلال رابط التسجيل في موقع وزارة القوى العاملة المصرية من هنا 

 

أما عن خطوات التقديم على منح العمالة غير المنتظمة 2023

- تسجيل الدخول على موقع وزارة القوى العاملة المصرية.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- وأخيرًا يتم ظهور المواعيد للمستحقين، والتي يتمكن فيها من صرف هذه المنحة، والمكان الذي يحصل عليها منه.

 

أما عن طريقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

تُصرف المنح الشهرية إلى عمال العمالة غير المنتظمة، من خلال الآتي:

خدمة فودافون كاش.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

خدمة اتصالات كاش.

طوات التقديم على منح العمالة غير المنتظمة 2023 خطوات التقديم على منح العمالة غير المنتظمة 2023 العمالة غير المنتظمة التأمين على الحياة مشروع قانون العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منحة العمالة منحة العمالة غير المنتظمة 2023

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