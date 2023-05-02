الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القومي للمرأة" يُنظم 32 جلسة للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة فى أسوان

جلسات التوعية
جلسات التوعية

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتوفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه تم استكمال تنظيم 32 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وتسليط الضوء على القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من الموضوعات والقضايا التى تمس الأسرة والمجتمع. 

وأشارت إلى أنه تم تنظيم الجلسات بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية حيث استهدفت توعية 1700 رجل وسيدة وفتاة بقرى ونجوع الكلح شرق وغرب والسباعية والبصيلية بحرى والرديسية قبلى والصعايدة والإيمان والشراونة وهلال والمفالسة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو. 

أسوان الاسرة المصرية التمكين الاقتصادي القضية السكانية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

الأكثر قراءة

وحيد أبويه وحافظ للقرآن الكريم.. مقتل طفل على يد شخصين فى مدينة نصر

رد "الصحفيين" على منع تصوير الجنازات.. وحقيقة فصل المصورتين الضاحكتين (فيديو)

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الأمريكي بشأن تطورات الأوضاع فى السودان

مصدر: بيراميدز يدرس المشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى

خلال فعاليات "اتكلم عربى".. وزيرة الهجرة تؤكد أهمية تاريخنا وهويتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حوار «أساهى» مع الرئيس

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى