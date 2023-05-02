الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

اطلاق صواريخ
اطلاق صواريخ

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، إنه وفقا لتقييم الوضع، تم إلغاء التعليمات التي صدرت سابقا بالبقاء بالقرب من المناطق المحصنة في سديروت وغلاف غزة.

وذكرت صحيفة "خدشوت يسرائيل"، أن جيش الاحتلال يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال.

وفى السياق ذاته، قال مجلس سدوت هنيغف قرب حدود غزة، بعد إجراء تقييم للوضع مع قوات الأمن، هناك توصيات ببقاء المستوطنين قرب المناطق المحمية  خشية إطلاق صواريخ، وفتح الخط الساخن لتلقي الدعم النفسي.

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت نجمة داود الحمراء، وقوع ثلاث إصابات من العمال الأجانب، منهم حالة خطيرة وحالتان طفيفتان بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

فيما أفادت القناة 14 العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة تقييم للوضع الأمني مساء اليوم.

وفتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ في منطقة بئر السبع، كما سمعت صافرات الإنذار في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

وشهدت كافة المحافظات الفلسطينية ، إضرابا شاملا، حدادا على روح الأسير الشهيد خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يوما رفضا لاعتقاله.

جيش الاحتلال الصواريخ غلاف غزة المستوطنين نجمة داود الحمراء

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