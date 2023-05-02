الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الأصباغ الإماراتية" تسدل الستار على صفقة "باكين" بشراء 19.3 مليون سهم

البورصة
البورصة

استجاب نحو 80.66 % من حملة أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة للاستحواذ عليها بسعر 39.80 جنيه للسهم بما يعادل 19.3 مليون سهم.

كشفت إدارة بالبورصة المصرية أن 19.358.213 سهم سجلت أوامر بيع في اليوم الأخير، لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة اليوم، للاستحواذ على كامل أسهم باكين من أصل 24 مليون سهم رأسمال الشركة، لافتًا إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ نحو 770.4 مليون جنيه، لتكتمل صفقة استحواذ شركة الأصباغ الوطنية القابضة على باكين، حيث كانت تشترط الشركة الإماراتية ألا يقل عدد الأسهم المستجيبة للعرض عن 75% من إجمالي رأسمال لإتمام العرض.

وشهدت شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين منافسة محتدمة بين شركتي الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة وشركة إيجل كيميكالز للاستحواذ حتى 100% من كامل أسهمها طوال الشهرين الماضيين، حتى قررت هيئة الرقابة المالية يوم الأربعاء الماضي أن سعر عرض الاستحواذ المقدم من قبل شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة عند 39.80 جنيه للاستحواذ على كامل أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين هو الساري وإلغاء أي عروض منافسة أخرى.

وتعد شركة شركة الأصباغ الوطنية شركة إماراتية ذات مسئولية محدودة مؤسسة في 2014 رأسمال 99 ألف دولار، وتستهدف من الاستحواذ على باكين رفع كفاءة المصنع وضخ استثمارات جديدة به وإضافة عائلات منتجات جديدة المحفظة الأصباغ الخاصة بالشركة والسعي في زيادة إيرادات التصدير، وعائدات البيع من السوق المحلي، على أن يتم شطب الشركة من البورصة فور الاستحواذ عليها.

عرض الشراء الإجباري شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين شركة الأصباغ الوطنية القابضة 39 80 جنيها للسهم إدارة بالبورصة المصرية كامل أسهم باكين

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