الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبعوث مجلس السيادة السوداني: تربطنا مع مصر علاقات تاريخية

السفير دفع الله الحاج
السفير دفع الله الحاج

قال السفير دفع الله الحاج علي مبعوث مجلس السيادة السوداني، إن الجيش السوداني يسيطر على كامل الأوضاع في البلاد، مضيفاً: "ما يجري في  السودان شأن داخلي قادرون على تخطيه".


وأكد الحاج، خلال مؤتمر صحفي بجامعة الدول العربية، الثلاثاء، على العمل على التنسيق لاستقبال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى السعي لترتيب عملية سياسية شاملة دون إقصاء.

واعتبر مبعوث مجلس السيادة السوداني عدم استقرار السودان هو تفكك للإقليم ككل، موضحاً أن قوات الدعم السريع تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية.

كما وصف ما حدث في السودان بأنه تمرداً من قوات الدعم السريع، ومشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تتوخى الحذر في عدم وقع ضرر على المدنيين.

تابع: "الهدنة الحالية في السودان إنسانية ولا اتفاق أو مفاوضات مع الدعم السريع"، داعياَ الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي إلى لعب دور في أزمة السودان.

كما أكد مبعوث السودان على رفض أي حلول يمكن فرضها على القوات المسلحة السودانية من أي طرف، مردفاً: "سيتم ترتيب عملية سياسية شاملة في السودان بعد انتهاء الأزمة دون إقصاء لأي جهة".

وحول العلاقات مع مصر قال الحاج: "تربطنا مع مصر علاقات تاريخية ووثيقة".

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