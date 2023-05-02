بعثة الأهلى تصل مطار أبوظبى استعدادًا لمباراة السوبر

وصلت بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي، قبل قليل، إلى مطار أبوظبي الدولي؛ تمهيداً لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية، عبر فيسبوك، بعض لقطات الفيديو لوصول البعثة للمطار واستقبال وفد من اللجنة المنظمة للمباراة والسفارة المصرية في الإمارات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي أول تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، في الإمارات استعداداً لبطولة السوبر المصري المقرر لها يوم 5 مايو الجاري.

وغادرت بعثة الأهلي، ظهر اليوم، القاهرة، في طريقها للإمارات لخوض مباراة السوبر، ولم يتدرب الأهلي في القاهرة قبل السفر للإمارات، حيث منح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الرجاء المغربي الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

ويتدرب الأهلي مساء اليوم على أحد ملاعب أبوظبي في بداية الاستعداد لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة قد بدأت في التوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.