الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس الأربعاء حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر: 
العظمى الصغرى
القاهرة 31 18
العاصمة الإدارية 31 18
6 أكتوبر 32 17
بنهـــا 31 18
دمنهور 31 17
وادي النطرون 31 17
كفرالشيخ 30 17
المنصورة 31 18
الزقازيق 31 18
شبين الكوم 31 18
طنطا 30 17
دمياط 22 17 
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 31 17
السويس 31 18
العريش 24 16
رفح 25 16
رأس سدر 32 18
نخل 28 11
كاترين 25 09
الطور 30 20
طابا 29 18
شرم الشيخ 33 21
الإسكندرية 30 18
العلمين الجديدة 29 18
مطروح 28 18
السلوم 31 19
سيوة 34 21
رأس غارب 30 20
الغردقة 31 20
سفاجا 30 19
مرسى علم 32 19
شلاتين 31 20
حلايب 28 20
أبورماد 31 21 
رأس حدربة 29 20
الفيوم 34 17
بني سويف 34 17
المنيا 34 18
أسيوط 35 18
سوهاج 35 18
قنا 36 19
الأقصر 36 19
أسوان 37 20
الوادي الجديد 35 19
أبوسمبل 36 19

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية طقس حار السواحل الشمالية شبورة مائية نشاط الرياح

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