الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق محطة مترو جامعة القاهرة فى هذا الموعد لمدة 48 ساعة

المترو
المترو

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن أنه في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو سيتم غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة، يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023 على أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 لمدة (48 ساعة) وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

وأكدت الهيئة أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة حتى المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن العمل سيجري على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب نهاية العام الحالي.

القومية للانفاق غلق مترو جامعة الثاهرة لتنفيذ المرحلة الثالثة للمترو غلق مترو جامعة القاهرة المرحلة الثالثة للمترو غلق مترو جامعة القاهرة لتنفيذ المرحلة الثالثة للمترو الهيئة القومية للأنفاق

الأكثر قراءة

الأمن يسيطر على مشاجرة طلاب ثانوية عامة بالأسلحة في الفيوم.. والسبب معاكسة فتيات

رسالة من رئيس مجلس السيادة السودانى إلى الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع

ضبط سيدة بهيروين في محرم بك

ضبط لص سرق كشافات إنارة وألواح صاج من مخزن خردة بمنشأة ناصر

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية جديدة بتهمة سب الخطيب

ضبط 3 بـ85 طربة حشيش في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

افتتاح أول مقبرة يهودية منذ 500 عام فى بورتو.. ما قصة يهود البرتغال؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جريمة إعدام أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

إضراب شامل في محافظات فلسطين احتجاجا على استشهاد أسير بسجون الاحتلال