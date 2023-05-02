الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين كبار العلماء: القرآن الكريم وضَّح المنهج في معالجة الأزمات

الدكتور حسن الصغير
الدكتور حسن الصغير

أكد الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن الإعلام خير معين على معالجة الأزمات، مشيرًا إلى دوره البارز في معالجة أزمة الفوضى في الخطاب الديني والدعوي المنتشر، والأزمات الفقهية والتشريعية.

وأضاف الدكتور حسن الصغير، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر كلية الإعلام بجامعة الأزهر الدولي الخامس بعنوان: «الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات»، أن القرآن الكريم وضَّح المنهج في معالجة الأزمات، ومنه الشفافية في الاعتراف أولا بالأزمة، ثم اتخاذ خطوات منهجية لمعالجتها، وضرب مثالا بقصة النبي يوسف عليه السلام في معالجة المشكلة الاقتصادية وإدارتها لمدة ١٥ عامًا.

ولفت أمين كبار العلماء، إلى أن العيب في تجاهل المشكلات وليس مجرد وجودها، فكل العالم الآن يعاني من الأزمات الاقتصادية على سبيل المثال.

وانطلق صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لكلية الإعلام بجامعة الأزهر تحت عنوان: "الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات"، والمقام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، في الفترة من ٢-٣ من مايو الحالي، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على دور الإعلام الرقمي في إدارة الأزمات بأنواعها، وتقييم الأداء الإعلامي عبر المنصات الرقمية في مواجهة الأزمات، فضلا عن رصد تأثير الإعلام الرقمي في توعية الجماهير بالأزمات المحلية والدولية وكيفية مواجهتها، متضمنًا 5 محاور رئيسة تناقش دور الإعلام الدولي في الأزمات الدولية والاقتصادية والبيئية والتغيرات المناخية والصحية وصناعة الأزمة.

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