الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لسرقتهما دراجة نارية حال توقفها بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام اليوم الثلاثاء حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة دراجة نارية بمدينة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط شخصين حال ركوبهما دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية محمل عليها دراجة نارية  تحمل لوحات معدنية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها حال توقفها بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم.

وأمكن التوصل للمجنى عليه "مالك الدراجة"، مقيم بدائرة القسم، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة سرقة السلام عاطلين

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