الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شقيق مصطفى درويش يكشف اللحظات الأخيرة قبل رحيله المفاجئ

مصطفى درويش
مصطفى درويش

كشف حاتم درويش، شقيق الفنان مصطفى درويش تفاصيل رحيله المفاجئ قائلاً: "أنا أخوه الكبير، مصطفى كان اتأخر في نومه حتى موعد الإفطار وتناول إفطاره وصعد لاستكمال نومه، لكنه سرعان ما نزل، لشعوره بآلام لم يستطع معه أخذ نفسه حتى وفاته وكان برفقته شقيقي الأصغر أحمد وفوجئنا به أنه يجري على السلم ومش عارف ياخد نفسه.. ومات".

تابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة  ON: "لم يكن يعاني من أي أمراض قلبية لكنه تعرض لأزمة قلبية وعندما أصيب قبل عامين بفيروس كورونا شفي منه تمامًا ولم يكن يعاني من أية تداعيات".

وواصل: "هو شقيقنا الثالث ونحن أربعة أشقاء وأنا الأكبر وكان شديد الطيبة ومخلص ومحب وإنسان محترم لم يكسر بخاطر أحد ولما كان يذهب لدمنهور في البحيرة وهى بلدنا الأصلية كان بيتصور مع كل الناس وكلهم بيحبوه": "الناس كلها زعلانة عليه، وكان بيعمل خير كتير، مصطفى سافر بره مصر، واشتغل في شركات عالمية قبل دخوله مجال الفن وكان يرغب في أن يكون فناناً طوال عمره".

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