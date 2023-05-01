اتحاد الكرة يكشف تفاصيل قرار لجنة التظلمات بشأن كهربا

كشف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة موقف لجنة التظلمات بشأن الاستئناف المقدم من محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلى ضد قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب 12 مباراة .

وجاء قرار لجنة التظلمات والاستئناف بحجة الانتظار لحين الفصل فى دعوى بطلان لجنة الانضباط من عدمه والمقدمة من النادى الأهلى، حتى يكون هناك تسلسل فى العمل بين اللجان المختلفة باتحاد الكرة.

وأصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة عقوبة ضد كهربا بالإيقافه 12 مباراة وغرامة مالية مليون جنيه، بناءً على شكوى رسمية من جانب نادى الزمالك، بداعي توجيه إساءات لجمهور الزمالك، خلال مباراة القمة في الدوري، لكن النادي الأهلي واللاعب تقدما بتظلم ضد القرار.

وربط الزمالك قراره بشأن الانسحاب من مباراة السوبر أمام الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل من عدمه، بقرار لجنة الاستئناف بشأن كهربا بعد الإعلان من قبل الجبلاية عن انعقاد، لجنة التظلمات الإثنين، لإعلان قرارها النهائي بشأن تظلم كهربا.

وأوضح عضو الجبلاية أن لجنة الاستئناف قررت وقف الفصل في العقوبة الموقعة على كهربا وتعليقها لحين الفصل في دعوى النادي الأهلي بقرار بطلان تشكيل لجنة الانضباط.

بالتالى فليس هناك قرار جديد بشأن مشاركة كهربا فى مباراة السوبر من عدمه بعدما أكد البعض داخل الجبلاية أنه بمجرد تقدم اللاعب تظلم ضد العقوبة الموقعة عليه فيحق له المشاركة لحين الفصل فى العقوبة، وهو ما اعترض عليه نادى الزمالك بشدة، مطالبًا عدم مشاركة اللاعب فى مباريات فريقه لحين الفصل فى التظلم.