غدًا.. المحلة "كامل العدد" قبل موقعة سموحة فى الدورى

أعلن الجهاز الفنى لفريق المحلة، بقيادة رضا شحاتة القائمة المرشحة؛ للمشاركة في لقاء الغد أمام سموحة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد المحلة غدا الثلاثاء في السابعة مساء.

تضم قائمة فريق الفلاحين كلا من: حراسة المرمى: محمود رضا، عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد رضا، محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، طارق سامي، إيهاب سمير، محمد بازوكا، هاني عادل، معاذ الحناوي، مصطفي العش.

خط الوسط: أحمد الشيخ، أحمد الجعيدي، إبراهيم عايش، أحمد النادري، مصطفي أسامه "ديشا".

الهجوم: كريم مصطفي، حازم مرسي، تشارليز، عبدالرحمن عاطف "أجويرو"، جبريال أوريك.

وحرص المدير الفنى للمحلة على اختيار اللاعبين الأكثر جاهزية بالإضافة لضم المجموعة التى ظهرت بصورة طيبة خلال تدريبات الفريق الأخيرة، منذ أن تولى رضا شحاتة مهمته الرسمية مع المحلة بعد اعتذار عبدالباقي جمال المدير الفنى السابق عن الاستمرار في مهمته مع الفلاحين.