الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بطولة الكبار.. مَن يحصد اللقب في الدوريات الخمس الكبرى؟

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يدخل الموسم الكروي في الدوريات الخمس الكبرى مرحلة الحسم في الرمق الأخير حيث لم يتم حسم أي فريق اللقب رسميًا حتى الآن.

كان نابولي أقرب فريق لحسم أول بطولة دوري في الدوريات الخمس الكبرى الجولة الماضية، حيث تم تأجيل إعلانه بطلًا للدوري الإيطالي.

وفي السطور التالية نستعرض توقيت حصد اللقب لمتصدري الدوريات الخمس الكبرى.

الدوري الإيطالي

كان نابولي قريب للغاية من التتويج بالكالتشيو رسميًا الجولة الماضية، لكن تعادل مع سالينترينا بهدف لكل فريق وأصبح في الصدارة بـ 79 نقطة.

ولم يستغل نابولي هدية إنتر الذي فاز على الوصيف لاتسيو بنتيجة 3-1 وكان يكفيه الفوز للتتويج بالدوري.

وتأجل الحسم رسمي بنتيجة التعادل أو الفوز في الجولة الماضية أمام أودينيزي، حيث يحتل لاتسيو وصافة بـ 61 نقطة وأقصى نقاط يصل لها هي 79 نقطة وذلك قبل النهاية بخمس جولات.

الدوري الإنجليزي

مع تبقي جولات يزال حسم البريميرليج بين مانشستر سيتي ووصيفه أرسنال، حيث فاز السيتي الجولة الماضية على فولهام وتصدر بـ 76 نقطة ويتبقى له لقاء مؤجل.

ويلعب السيتي لقاءه المؤجل أمام وست هام وإذا فاز سيتصدر الدوري برصيد 79 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أرسنال الوصيف بـ 75 نقطة.

ومن الممكن إذا استمر السيتي وأرسنال في الفوز يحسم الأول اللقب رسميًا في الجولة قبل الأخيرة عندما يلعب أمام تشيلسي على ملعب “الاتحاد” حيث حينها سيكون الفارق 4 نقاط ولن يحتاج للقاء الأخير.

الدوري الإسباني

في الليجا يبدو أن الأمور أصبحت شبه رسمية أقرب لبرشلونة حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد صاحب الـ 68 نقطة.

وسيكون أقصى نقاط يوصل لها الريال حال الفوز في جميع المباريات الست المتبقية هو 86 نقطة.

ويحتاج برشلونة للفوز في الثلاث جولات المقبلة لحسم اللقب رسميًا وذلك قبل الدوري بثلاث جولات.

وقد يحسم البارسا اللقب أمام ريال سوسيداد في الجولة الـ 35.

الدوري الألماني

الدوري الأكثرة إثارة في حسم اللقب حتى الآن والوحيد إذا فاز منافسيه الاثنين حتى لقاء الجولة الأخيرة سيكون الحسم فيها.

يتصدر بايرن ميونخ الدوري برصيد 62 نقطة وبفارق نقطة عن الوصيف بروسيا دورتموند قبل 4 جولات فقط من النهاية.

الدوري الفرنسي

اشتعلت المنافسة في الجولات الماضية بين باريس سان جيرمان ومارسيليا حيث تقلص الفارق بينهما إلى خمس نقاط فقط.

ويتصدر سان جيرمان الدوري برصيد 75 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مارسيليا الوصيف.

ويحسم سان جيرمان اللقب رسميًا حال الفوز على ستراسبورج في الجولة قبل الأخيرة بشرط عدم تعثر مارسيليا.

الدورى الألماني الدوري الفرنسي الدوري الاسباني الدورى الانجليزى الدورى الايطالى

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