إحالة المتهمين بسرقة العقارات تحت الإنشاء في حلوان للمحاكمة

أحالت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، تشكيل عصابى تخصص في سرقة ألواح حديدية من العقارات تحت الإنشاء إلى محكمة الجنح، وجار تحديد موعد الجلسة.

ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة، وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

البداية كانت مع مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة ربع نقل "ملك وقيادة أحدهما" مُحمل عليها كمية من الألواح الحديدية "مجهولة المصدر".. وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العقارات تحت الإنشاء بأسلوبى "كسر الباب ، المغافلة" واعترفا بارتكاب عدد (2) واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب على النحو المُشار إليه.. تم بإرشادهما ضبط (عدد 3 إسطوانات) بمسكنهما.

وباستدعاء المجنى عليهما إتهامهما بالسرقة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.