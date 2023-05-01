الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مصنع "ابدأ" للمواسير: هدفنا إنشاء وتصنيع منتجات مصرية خالصة

مصنع ابدأ للمواسير
مصنع "ابدأ" للمواسير

أجرت فضائية "إكسترا نيوز"، جولة داخل مصنع "ابدأ" لخط إنتاج المواسير الـ"يو بي في سي".

وقال المهندي محمد ناجح، رئيس مصنع "ابدأ" لخط إنتاج مواسير الـ"يو بي في سي"، إنه أجرى دراسة ميدانية للسوق المحلية، تبين منها أن السوق تعاني من نقص في قطاعات الـ"يو بي في سي"، وخاصة بعد تقديم وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مقايسات لهذا القطاع بديل الألوميتال.

وأضاف أن الـ"يو بي في سي" له مواصفات أعلي من حيث العزل الحراري، مشيراً إلى أن المصنع كان هدف تأسيسه هو إنشاء وتصنيع منتجات مصرية خالصة، بدلا من تصدير المادة الخام.

وأكد أن المصنع يُنتج قطاعات لتصنيع الأبواب والشبابيك من مادة معينة بديلة للألموتال، موضحاً أنه يتم تصنيع المواسير الخاصة بالمياه والصرف التي نحتاجها فى المشروعات القومية.

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