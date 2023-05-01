«القومى للترجمة» يعلن ترجمة "فيلق العمل المصرى" لـ محمد أبوالغار

نشر "الدستور"، اليوم، تقريرًا بعنوان "الكاتب الأمريكى كايل أندرسون لـ"الدستور": لم أقرأ كتاب "أبوالغار" ولم أشد به" بمناسبة صدور كتاب "الفيلق المصري.. جريمة اختطاف نصف مليون مصرى" للدكتور محمد أبوالغار عن دار الشروق للنشر مستهل العام الجاري والذي تسبب فى انتقادات واسعة له؛ وإنه كتاب منتحل من كتاب كايل أندرسون "فيلق العمل المصرى" أو "The Egyptian Labor Corps" الصادر عن "دار نشر جامعة تكساس" فى الرابع عشر من ديسمبر 2021.

وكتاب الباحث والمؤرخ الأمريكى، كايل أندرسون لم يصدر مترجمًا إلى العربية حتى اليوم؛ وهو ما دفع المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامى لإعلان صدور نسخة مترجمة من الكتاب خلال عطلة الصيف الحالي؛ بحسب تصريحاتها لـ"الدستور".

يتناول "أندرسون" من خلال كتابه واقعة مهمة فى التاريخ المصرى الحديث؛ ألا وهى واقعة تجنيد الإمبراطورية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى لنصف مليون شاب مصرى معظمهم من ريف مصر للعمل بالسخرة فى أوروبا والشرق الأوسط فيما عرف باسم "الفيلق المصرى".

ولجأ "أندرسون" إلى الجمع بين مصادر أرشيفية فى أربع دول من أجل كتابة الكتاب الذى استكشف عبر صفحاته دور بريطانيا العظمى فى مصر خلال تلك الفترة، ونشأة فيلق العمل المصرى، إضافة إلى التجارب والمصاعب التى تحملها هؤلاء الرجال فى تلك الحقبة المشحونة بالصراعات من التاريخ الإنسانى.

وكشف "أندرسون" عن الكيفية التى بدأ بها القوميون المصريون التعبير عن حالة الغضب تلك التى انتابتهم لرؤيتهم أبناء بلدهم يُساقون إلى أغلال العبودية، وذلك من خلال الفن والموسيقى والمسرح واللجوء للدين، وأحيانًا من خلال المخدرات أو الإضرابات أو حركات التمرد، وقد أدرك المصريون حينها أنهم يواجهون شبحًا جديدًا من أشباح الاستعمار؛ ألا وهو شبح العنصرية والتمييز الطبقى ضدهم بسبب لون بشرتهم الداكن المختلف عن العِرق الأبيض.