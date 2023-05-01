يضم 41 ماكينة.. محافظ أسوان يتفقد اللمسات النهائية لأكبر مركز غسيل كلوى

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ميدانياً وضع اللمسات النهائية لهدية الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان، وهو أكبر مركز للغسيل الكلوى يضم 41 ماكينة غسيل كلوى بمنطقة المسلة الناقصة.

والمخطط فرشه وتجهيزه نهاية الأسبوع الحالى تمهيداً لتشغيله تجريبياً منتصف الأسبوع القادم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وهى الزيارة الميدانية التى جاءت ضمن متابعة محافظ أسوان للمشروعات الجارية على أرض المحافظة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب مديرى الصحة والمشروعات ، وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وقد وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الشكر للرئيس السيسى على هذا الصرح الطبى الذى جاء إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهاته من ضمن 14 مشروعا تابع لصندوق تحيا مصر تم إنهاء 12 مشروعا منهم، وجارى الإنتهاء من مشروعيين أخرين حيث يأتى هذا المركز ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ستضم أيضاً 11 مستشفى و 112 وحدة صحية، مشيداً بجهود إدارة الأشغال العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنشاء مركز الغسيل الكلوى ، والذى وصلت تكلفته إلى 85 مليون جنية بدعم من صندوق تحيا مصر حيث يقام على مساحة 1100 م2 ، ويتكون من 2 دور ، وأيضاً غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى.

وكلف أشرف عطية بالإسراع بتلافى كافة الملاحظات المتبقية للبدء فى الفرش وتركيب المعدات والتجهيزات الطبية المتواجدة بالفعل ، بجانب تركيب المصاعد ولافتات التعريف والشاشات لتسليم المركز لهيئة الرعاية الصحية ، ودخوله مرحلة التشغيل التجريبى.

وأكد المحافظ على أهمية وضع اللمسات الجمالية على الواجهات والأسوار الخارجية بجداريات ورسومات الهوية البصرية لأسوان ، علاوة على الدهان باللون الموحد لواجهات المبانى المحيطة بالمركز ، فضلاً عن تخصيص جزء من أرض المعارض كباركنج وساحة إنتظار للسيارات لخدمة المترددين والمرضى سواء للمركز أو مستشفى المسلة للحميات .

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