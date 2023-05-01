الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اجتماع لجهاز تنمية المشروعات بسوهاج لمناقشة تعريف الفتيات بأهمية العمل الحر

الاجتماع
الاجتماع

عقد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج بالاشتراك مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، اجتماعا اليوم الاثنين، بحضور الدكتور على عبد العال عميد كلية الدراسات الإسلامية، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، والدكتورأسامة محمود عبد الرحمن نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، والمدرب المعتمد لريادة الأعمال.

وناقش الإجتماع التأكيد على تنفيذ البرتوكول بين الجهاز وكلية الدراسات الإسلامية والذى يشمل عقد ندوات إعلامية وتعريف الفتيات بأهمية العمل الحر ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال لأنشطة متنوعة منها تدريب "اعرف قدراتك" وتدريب "المهارات الريادية" وتدريب "حدد فكرة مشروعك" وتدريب "ابدأ مشروعك" وكذلك عقد دورات تدريبية وأيضا زيارة فرع الجهاز بسوهاج والتعريف بكافة الخدمات المقدمة سواء الخدمات المالية والخدمات غير المالية الذى يقدمها فرع الجهاز بسوهاج وزيارة مشروعات متميزة لتأهيل الفتيات للعمل الحر والتعاون الدائم المشترك.

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجامعة الأزهر فى مجال ريادة الأعمال ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال.

كان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغردعا  المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة وأصحاب المشروعات الراغبين في توسعة مشروعاتهم القائمة بالفعل، للتعرف على حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة، والسعي للحصول عليها للاستفادة بأكبر عدد منها بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة ويساعدهم على الانطلاق أو النمو.

ويتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددة من الخدمات المالية وغير المالية لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة، أبرز تلك الخدمات طرق التمويل المقدمة بآليات متنوعة وبفوائد ميسرة، فضلًا عن التيسيرات والحوافز غير المالية والمزايا الضريبية، واستخراج مستندات التأسيس والتراخيص من مكان واحد بمكاتب الجهاز (خدمة الشباك الواحد)، مما يسهل على كافة الراغبين في إقامة مشروعات أو تطوير المشروعات القائمة للاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

اجتماعا اليوم الإسلام الإسلامية الدراسات الإسلامية الدراسات الإسلامية والعربية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات الإجتماع الصغيرة ومتناهية الصغر

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