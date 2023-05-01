الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مصنع سويتانا: الرئيس حريص على إزالة كل العقبات التى تواجهنا

جريدة الدستور

قال محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مصنع سويتانا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على قدم وساق من أجل النهوض بالصناعة المصرية، كما أنه يحرص على إزالة العقبات كلها من أمام المستثمرين والصناعات.

تطوير الصناعة المصرية

وأكد محمد عبدالله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة ابدأ لها دور كبير في افتتاح عدد كبير من المصانع الإنتاحية، وهذا الدعم سيكون له بصمة واضحة وملموسة في توفير العملة الصعبة.

 وأضاف في حديثه، أن خطط الرئيس عبدالفتاح السيسي للصناعة تحتاج إلى تدريب ودراسة جيدة، ولهذا الرئيس يحرص منذ توليه الحكم على إزالة كل العقبات التي تقف أمام الصناعة المصرية والاستثمار على أرض مصر. 

توفير فرص العمل 

وتابع: "يتم توفير ٣٠٠ فرصة عمل بالمصنع ونحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى الاتجاه نحو التصدير".

محمد عبدالله سويتانا اكسترا نيوز تطوير الصناعة المصرية مبادرة ابدأ

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