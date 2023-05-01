الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: القيادة المصرية تقدم ملحمة في إجلاء المصريين من السودان

النائب بهاء ابو الحمد
النائب بهاء ابو الحمد

قال النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، أن ما تقوم بهِ الدولة المصرية وقيادتها الحكمية في ملف إعادة المصريين العالقين بالسودان عقب اندلاع الاحداث الجارية هناك يؤكد حكمة متخذي القرار الوطني وحرصهم علي سلامة المصريين في الداخل والخارج، مشيرًا الي أنعملية اجلاء المصريين تتم بمستوي عالٍ من الكفاءة والقدرة علي إدارة الأزمات داخليًا وخارجيًا، ويؤكد قوة الاجهزة السيادية المصرية في إدارة ملفاتها بكل حكمة وقوة وحرفية مبهرة.
 

وأضاف عضو مجلس النواب لـ«الدستور»: أن الرئيس السيسي أولي اهتمامًا كبيرًا لملف عودة المصريين العالقين بدولة السودان الشقيقة، بجانب الحفاظ علي سلامتهم وذويهم منذ مرحلة الاجلاء وحتي مرحلة الوصول لأهاليهم، لافتًا الي تأكيد مصر علي حق الشعب السوداني في تحديد مصيرة وأن حل الأزمة السودانية هوا شأن سوداني سوداني، دون تدخل اي أطراف او جهات خارجية للحفاظ علي سلامة وتماسك الشعب السوداني الشقيق، مؤكدًا أن مصر اثبتت للعالم اجمع قدرتها وكفاءتها في التحركات الخارجية دون تهاون أو تخازل، مشيرًا الي أن ما يتم حاليًا من تنسيق كامل طوال عملية الاجلاء بحرفية وكفاءة في تعاون وثيق ومميز أدهش العالم مما دفع بعض الدول لطلب التعاون والدعم المصري لاجلاء رعاياها من السودان.

  

ولفت أبو الحمد في تصريحاته: أن الإدارة المصرية وقيادتها الحكيمة تدير الملفات الخارجية بحرفية تدعوا للفخر والعزة للمصريين، في ملحمة وطنية تثبت حجم وقدرة مصر في الحفاظ علي مواطنيها في الداخل والخارج، مشيدًا بما يقدم من تغطية إعلامية للاحداث السودانية في الوسائل الإعلامية المصرية من عرض مميز ومبسط لشرح الازمة وتغطيتها من كافة الاتجاهات والمناطق تجعل المشاهد جزء من قراءة الاحداث، مؤكدًا أن الاعلام المصري أصبح ايقونه لتغطية الاحداث الإقليمية وخاصة دور قناة القاهرة الإخبارية التي أصبحت منافسًا قويًا في العلام الإقليمي.

إجلاء المصريين من السودان إعادة المصريين الإدارة المصرية احداث السودان الرئيس السيسي عضو مجلس النواب قناة القاهرة ملحمة وطنية

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاع سعر المعدن الأصفر وتوجه نصيحة للمواطنين

"185 جنيها".. رسوم خصم الانتقال بين شرائح استهلاك الكهرباء لماذا؟

مدبولى يوجه بسرعة صرف بدل الانتقال للوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية

"زيادة الرواتب" أبرز مطالب العاملين في "مصر للألومنيوم" بعيد العمال

انهيار شقيق الفنان مصطفى درويش فى تشييع جثمانه بمسجد الحصرى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي