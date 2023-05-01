برلماني: القيادة المصرية تقدم ملحمة في إجلاء المصريين من السودان

قال النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، أن ما تقوم بهِ الدولة المصرية وقيادتها الحكمية في ملف إعادة المصريين العالقين بالسودان عقب اندلاع الاحداث الجارية هناك يؤكد حكمة متخذي القرار الوطني وحرصهم علي سلامة المصريين في الداخل والخارج، مشيرًا الي أنعملية اجلاء المصريين تتم بمستوي عالٍ من الكفاءة والقدرة علي إدارة الأزمات داخليًا وخارجيًا، ويؤكد قوة الاجهزة السيادية المصرية في إدارة ملفاتها بكل حكمة وقوة وحرفية مبهرة.



وأضاف عضو مجلس النواب لـ«الدستور»: أن الرئيس السيسي أولي اهتمامًا كبيرًا لملف عودة المصريين العالقين بدولة السودان الشقيقة، بجانب الحفاظ علي سلامتهم وذويهم منذ مرحلة الاجلاء وحتي مرحلة الوصول لأهاليهم، لافتًا الي تأكيد مصر علي حق الشعب السوداني في تحديد مصيرة وأن حل الأزمة السودانية هوا شأن سوداني سوداني، دون تدخل اي أطراف او جهات خارجية للحفاظ علي سلامة وتماسك الشعب السوداني الشقيق، مؤكدًا أن مصر اثبتت للعالم اجمع قدرتها وكفاءتها في التحركات الخارجية دون تهاون أو تخازل، مشيرًا الي أن ما يتم حاليًا من تنسيق كامل طوال عملية الاجلاء بحرفية وكفاءة في تعاون وثيق ومميز أدهش العالم مما دفع بعض الدول لطلب التعاون والدعم المصري لاجلاء رعاياها من السودان.

ولفت أبو الحمد في تصريحاته: أن الإدارة المصرية وقيادتها الحكيمة تدير الملفات الخارجية بحرفية تدعوا للفخر والعزة للمصريين، في ملحمة وطنية تثبت حجم وقدرة مصر في الحفاظ علي مواطنيها في الداخل والخارج، مشيدًا بما يقدم من تغطية إعلامية للاحداث السودانية في الوسائل الإعلامية المصرية من عرض مميز ومبسط لشرح الازمة وتغطيتها من كافة الاتجاهات والمناطق تجعل المشاهد جزء من قراءة الاحداث، مؤكدًا أن الاعلام المصري أصبح ايقونه لتغطية الاحداث الإقليمية وخاصة دور قناة القاهرة الإخبارية التي أصبحت منافسًا قويًا في العلام الإقليمي.