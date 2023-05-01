رسميًا.. «كاف» يدين سلوك مشجعي الترجي والرجاء ويتعهد بإحالة الأحداث للتحقيق

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسميًا إدانته للأحداث التي شهدتها مباراتي الرجاء البيضاوي مع الأهلي، والترجي مع شبيبة القبائل، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال «كاف» في بيان رسمي: "يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة السلوك الجامح لبعض المشجعين خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا في تونس والمغرب، مساء السبت، الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل، والرجاء ضد الأهلي في الدار البيضاء".

ومن جانبه، قال فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ«كاف»، إن "الأمر سيتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد تعطل المباراة لعدة دقائق بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء أشياء على أرض الملعب".

وأضاف موسينجو أومبا: "المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم. إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المشجعين. سيسلم «كاف» الأمر إلى هيئاتنا القضائية لمزيد من التحقيق. "

وأضاف الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "كانت مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمثابة مشهد مذهل ودعاية لكرة القدم الأفريقية. لقد رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الأفريقية".

وكان ملعب (حمادي العقربي) في تونس، قد شهد أمس السبت، أعمال عنف وشغب من جانب جماهير فريق الترجي، الأمر الذي تسبب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الفريق التونسي أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، لما يقرب من 40 دقيقة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الجماهير، وتسببت أعمال الشغب في اشتعال النيران بالقرب من أحد مدرجات ملعب المباراة.

أما محيط ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، فقد شهد حادث تدافع بين جماهير الرجاء، تسبب في وفاة مشجعة تبلغ من العمر 29 عامًا، متأثرة بإصابتها من جراء التدافع.

ومن المقرر، أن تجرى مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، يومي 12 و13 مايو، قبل أن تجرى مباراتي الإياب، يومي 19 و20 من الشهر نفسه.