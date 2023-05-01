عمره أكثر من 100عام وافتتاحه الجمعة بالفيوم.. قصة تطوير مسجد محمد يونس العتيق

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، لافتتاح مسجد محمد يونس (الخير _العتيق ) بقرية دمو وذلك يوم الجمعة القادمة.

وقال الدكتور محمد العش، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن هذا المسجد يُعد تحفة معمارية تُضاف إلى العمائر الدينية بمحافظة الفيوم، المسجد يقع بقرية دمو حيث تم إنشاءه عام 1900م /1317هـ، وهو أقدم المساجد، وهو المسجد الجامع يُطلق عليه عدة مسميات منها الخير نظراً للوقف الخيري الموقف عليه للصرف عليه وصيانته، ومحمد يونس نسبةً لمنشأة والمتبرع بأرضه وبنائه، منها العتيق نظراً لقدمه ومرَّ عليه أكثر من 120 عام وتبلغ مساحة المسجد (350) متر مربع.

وأضاف أنه تم إعادة بناء المسجد بالجهود الذاتية من أهالي القرية، عام 2019م بعد تردي الحالة المعمارية له، وتم الانتهاء من أعمال التجديدات في مارس 2023.

وأشار إلى أنه يعتبر تحفه معمارية وفنية تعود إلى العصور الأسلامية العريقة يتكون من مساحه 350مترا مربعاً يتوسطها قبة محمولة علي أربعة أعمدة رخامية ومزخرف باطن القبه بزخارف نباتية وهندسية وكتابية بالخط الكوفي، وتحوي رقبة القبه على(16) نافذة من الزجاج الملون المعشق بالجص للأضاءه، ويحتوي المسجد على مجموعة من أشغال النجارة المميزه حيث تتعدد بها أشكال الأطباق النجمية المنفذة بالتفريع، وسياجات من الخشب الخرط، وأبواب المسجد الخشبية عليها زخارف مذهبه ويتوسطها جامه كبيره بها.