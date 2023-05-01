الأرصاد: نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس ما زال مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، أننا نشهد نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

وتابعت: اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجة مئوية، لتكون درجه الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء ٢٨ درجة مئوية، ويوم الأربعاء ٣١ درجة مئوية، ويوم الخميس ٣٣ درجة مئوية، ويوم الجمعة ٢٩ درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

القاهره الكبرى والوجه البحرى ٢٦ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٢٤ درجة مئوية.



جنوب سيناء ٢٩ درجة مئوية.



شمال الصعيد ٢٩ درجة مئوية.



جنوب الصعيد ٣٢ درجة مئوية.