جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام تنظم ندوة "التربية الإيجابية ودورها في بناء الإنسان"

تُنظم جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الإجتماعي بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة بعنوان التربية الإيجابية ودورها في بناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة، برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فى إطار تنفيذ مبادرة وعى للتنمية المجتمعية.

تأتى الندوة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتورة آمال ذكى مستشار وزير التضامن الاجتماعي.



تستضيف الندوة الفنان طارق الدسوقى، و الدكتورة سامية أبو النصر الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأهرام وأمين عام المنتدى، ومحمد حجازي مسئول برنامج وعي في منطقة القناة واللواء مجدي شحاتة الخبير الاستراتيجي والدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع.



تُقام الندوة اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، قام بالتنظيم للندوة الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، وفريق العمل بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، والأستاذ ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي.